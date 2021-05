Le nouveau procureur général sera auditionné au Parlement le 26 mai

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a finalement décidé de la date de l’audition de confirmation de Kim Oh-soo, désigné par le président de la République comme nouveau procureur général. Ce sera pour le 26 mai.Les deux principales formations du Parlement, le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sont parvenues aujourd’hui à cet accord. Elles sont également convenues de tenir ce vendredi une séance plénière afin de voter les projets ou propositions de loi non litigieux.Les deux bords poursuivent cependant leur bras de fer concernant la présidence très convoitée de la commission de la législation et des affaires juridiques. Un poste occupé actuellement par le député Minjoo Yoo Ho-jung. Ce dernier doit le quitter suite à son élection à la tête du groupe parlementaire de sa formation. Le PPP, la principale force de l’opposition, le revendique. Il est allé plus loin pour réclamer aussi le remplacement des chefs de certaines autres commissions permanentes. Hors de question pour le Minjoo, le parti au pouvoir.En attendant la fin de cette épreuve de force, c’est Yoon qui présiderait l’audition de Kim Oh-soo.