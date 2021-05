COVID-19 : le nombre de cas positifs en dessous de 600 pour la 1ère fois en une semaine

Photo : YONHAP News

528 cas supplémentaires de COVID-19 ont été signalés ces dernières 24 heures. Si le chiffre est ainsi retombé sous la barre des 600 pour la première fois en une semaine, le taux de contamination après un contact avec des membres de famille ou des amis qui ont déjà contracté le virus a atteint son plus haut niveau, avec 46 %, selon le ministre de l’Intérieur.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, Jeon Hae-cheol a manifesté sa préoccupation quant à la propagation de l’épidémie, en particulier dans la région de Séoul et celle de Jeolla dans le sud-ouest du pays.Selon lui, la semaine dernière, dans la capitale et sa couronne, le taux de reproduction est repassé au-dessus de 1 pour la première fois en trois semaines, avec 1,03, alors que la moyenne nationale a été de 0,99. Et dans la région de Jeolla, le nombre de cas positifs a progressé de 66 % par rapport à une semaine plus tôt.Côté vaccination, 57 % des 5 140 000 personnes âgées de 65 à 74 ans ont pris rendez-vous. Le chiffre atteint 63 % pour les enseignants des première et deuxième années d’école primaire, de maternelle et de crèche et leurs assistants. L’inoculation débutera respectivement le 27 mai et le 7 juin.