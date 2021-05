Corée du Nord : les droits de l’Homme sont une priorité de la politique étrangère de Washington

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a coupé court à l’inquiétude suscitée par Moon Chung-in, le président du conseil d’administration de l’institut sud-coréen Sejong et ancien conseiller spécial de Moon Jae-in pour la réunification et la sécurité nationale.Devant un colloque organisé hier à Séoul, celui-ci a effectivement mis en avant que si Washington soulevait la question des droits de l’Homme en Corée du Nord, Pyongyang considérerait cela comme une politique hostile à son égard et l’ambiance de dialogue pourrait se dégrader.Pourtant, le ministère américain des Affaires étrangères a tenu à souligner une nouvelle fois que les droits humains étaient une des priorités de la politique étrangère de Washington. C’est l’un de ses porte-parole qui a tenu ces propos hier à la demande de deux radios américaines, RFA et la Voix de l’Amérique.L'officiel a alors précisé que les USA et les autres pays les soutenant dans ce dossier s’unissaient contre les violations de ces droits au nord du 38e parallèle, et que le régime de Kim Jong-un continuait de développer ses programmes nucléaire et balistique en exploitant sa population et en détournant les ressources. Et d’ajouter que les sanctions américaines à son encontre ne sont cependant pas appliquées aux aides humanitaires au pays communiste.