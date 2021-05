Le commandant nommé de l’USFK affirme l’importance des exercices militaires Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Sénat a tenu hier son audition de confirmation du prochain commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK). Paul LaCamera a notamment été interrogé sur les exercices militaires que les deux pays effectuent conjointement dans le sud de la péninsule.Soucieux de ménager les efforts diplomatiques pour faire avancer le processus de dénucléarisation et de paix dans la péninsule, les deux alliés en ont réduit le format depuis le sommet de Singapour en juin 2018 entre Donald Trump et Kim Jong-un.Cela fait donc plus de deux ans qu’ils n’ont pas mené de manœuvres de grande envergure. Les sénateurs ont alors cherché à savoir si en cas d’approbation de sa nomination, le futur commandant de l’USFK compte les reprendre. Le général a répondu que ces opérations sont très importantes du fait qu’elles permettent de préserver une solide préparation militaire des forces américaines stationnées au sud du 38e parallèle et d’offrir aux soldats américains l’opportunité de travailler avec les effectifs sud-coréens.Questionné sur l’influence de la Chine en Asie, le successeur de Robert Abrams a mis en garde contre une « simplification excessive » de son rôle dans la péninsule comme dans la région. Et d’ajouter croire que Pékin jouait un rôle à la fois aux cotés de Séoul mais aussi de Pyongyang.