Photo : YONHAP News

Comme tous les mercredis, la Corée du Sud a reçu aujourd'hui une nouvelle cargaison de vaccins anti-COVID du laboratoire américain Pfizer. Il s’agit cette fois de 438 000 doses.Avec ces flacons, le groupe pharmaceutique américain en a fourni au pays du Matin clair 3 312 000. Rappel : Pfizer a promis de lui livrer un total de 7 000 000 doses d’ici la fin juin, alors que le gouvernement de Séoul lui en a commandé directement 66 millions de doses.Pour le moment, le sérum Pfizer est administré aux plus de 75 ans ainsi qu’aux pensionnaires et employés des établissements pour personnes âgées.Les autorités sanitaires ont annoncé que dès ce samedi, les premières injections du vaccin Pfizer se feraient de façon intensive dans tout le pays, et ce pour une durée de trois semaines.