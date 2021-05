Wianbu : ouverture bientôt des archives en ligne à l’UCLA

Photo : YONHAP News

Les archives en ligne et en anglais consacrées aux wianbu seront bientôt ouvertes à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA). Elles le seront plus précisement sur le site web du Centre des études coréennes de l’établissement, en juillet au plus tôt. C’est ce qu’a annoncé hier l’association américaine CARE qui défend les droits humains de ces femmes, en majorité coréennes, contraintes de se prostituer pour l’armée japonaise dans les années 1930-1940.Objectif : mieux faire connaître leur histoire aux enseignants et aux milieux éducatifs américains.Des documents originaux prouvant que l’armée nippone a mis en place un système d’esclavage sexuel durant la Seconde guerre mondiale seront postés avec des explications détaillées sur le sujet.Selon la responsable de l’organisation, c’est la première fois que des archives en anglais seront créées aux Etats-Unis.