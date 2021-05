La Corée du Sud, 62e pays le plus heureux du monde, mais 35e de l’OCDE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se situe en queue de peloton des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour « l’indice de bonheur » de la population. C’est ce qu’on peut constater dans le dernier numéro d’une revue publiée aujourd’hui par le Centre d’information de l’institut sud-coréen de recherche économique KDI.Ce classement est établi par le Réseau de solutions de développement durable (SDSN) des Nations unies en fonction de différents critères : le PIB par habitant, les soutiens sociaux ou encore l’espérance de vie.Concrètement, pendant la période de 2018 à 2020, le pays du Matin clair pointe à la 62e place parmi les 149 nations classées et à la 35e parmi les 37 membres de l’OCDE, devançant seulement la Grèce et la Turquie. Le pays le plus heureux du monde est la Finlande.La publication du Centre d’information du KDI fait état aussi de la qualité de vie dans les pays du club des Etats riches. Là aussi, la Corée du Sud est en mauvaise position, notamment en termes de durée de travail, de concentration en particules fines et de pauvreté des personnes âgées.