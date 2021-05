Kurt Campbell : la politique nord-coréenne de Joe Biden est basée sur l’accord de Singapour

Photo : YONHAP News

Le coordinateur des affaires indo-pacifiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a affirmé que la politique nord-coréenne de l’administration Biden était basée sur l’accord auquel sont parvenus Donald Trump et Kim Jong-un à l’issue de leur premier sommet à Singapour en juin 2018.Kurt Campbell a fait cette remarque dans une interview écrite accordée hier à un média sud-coréen. Il est donc le premier membre de l’équipe de Biden à faire état officiellement du maintien de ce pacte de Singapour. Le diplomate de carrière voulant très certainement faire passer un message à la Corée du Nord.Il a ajouté que la politique de Washington envers Pyongyang avait pour objectif de trouver une solution et de dénucléariser à terme la péninsule de façon complète, et non de se conduire en ennemi, et que les USA étaient prêts à s’engager dans la diplomatie vers ce but ultime et à prendre des mesures pragmatiques afin d’obtenir des résultats espérés dans ce processus.Interrogé sur la possibilité d’alléger les sanctions onusiennes contre le pays communiste en vue de l’inciter à revenir à la table des négociations, Campbell a plaidé pour leur maintien dans l’état actuel.Il a par ailleurs éludé la question de savoir si les USA pourront envisager de repousser leurs exercices militaires conjoints avec leur allié sud-coréen ou d’en réduire davantage l’envergure. Il s’est borné à dire que ces manoeuvres contribuent à la préservation de la préparation militaire et à la stabilité dans la péninsule.