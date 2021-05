COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repasse au-dessus de 600

Photo : KBS News

La Corée du Sud a recensé, en l’espace de 24 heures, 654 cas supplémentaires de COVID-19, 126 de plus que la veille. Un peu moins de 65 % des infections d’origine locale ont été identifiées à Séoul et dans sa région.Côté vaccination, à ce jour, 49,5 % des personnes âgées de 60 à 74 ans avaient pris rendez-vous pour recevoir une première injection, selon le ministre de la Santé. Kwon Deok-chul a tenu à appeler les sud-Coréens de cette tranche d’âge qui ne se sont pas encore inscrits à réserver un créneau au plus vite.Le ministre a souligné que l’efficacité de la vaccination se précisait, évoquant le fait que 12 cas récemment confirmés dans un Ephad en banlieue de Séoul étaient tous des pensionnaires ou des employés non vaccinés. Et d’ajouter que pour le moment, la vaccination était le moyen le plus sûr de se protéger contre l’épidémie et vers un retour à une vie plus normale.