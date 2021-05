Participation de l’armée de l’air sud-coréenne à l’exercice « Red Flag »

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en trois ans, la Corée du Sud prendra part à l’exercice militaire aérien multinational, baptisé « Red Flag » ou « drapeau rouge » en français, et mené par les Etats-Unis. L’opération est prévue le mois prochain sur la base Eielson en Alaska.L’armée de l’air sud-coréenne y mobilisera notamment des avions de combat F-15K. Les chasseurs d’entraînement et les effectifs partiront le 2 juin pour l’Alaska, où ils participeront à cet exercice entre le 10 et le 26 juin.La force aérienne d'autodéfense japonaise y sera elle aussi présente. Il est donc évoqué la possibilité d’un échange militaire entre les deux pays voisins.Précédemment, le commandement de la « Seventh Air Force » américaine avait annoncé sur son site web qu’outre les USA, les forces aériennes sud-coréenne et nippone participeraient à la manœuvre, ce qui leur permettra d’échanger des tactiques, des techniques ainsi que des procédures, et d’améliorer en même temps l'interopérabilité de leurs effectifs. Cette année, pas moins de 1 500 militaires et une centaine d’avions seront mobilisés.L’exercice en question est organisé tous les ans par le commandement des forces aériennes américaines du Pacifique.