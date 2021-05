Photo : YONHAP News

Ce n’est pas encore l’été, mais on y arrive à grands pas. Aujourd’hui, en ce jour du Bouddha, de fortes chaleurs ont submergé le sud de la péninsule. Température partout dans le pays entre 25°C et 30°C.Dans l’après-midi, il faisait 26°C à Séoul, 28°C à Daegu, 29°C à Daejon, 30°C à Sockcho, sur la côte est du pays, et enfin 25°C à Busan, au sud du pays.