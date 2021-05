COVID-19 : plus de 600 nouveaux cas pour la deuxième journée consécutive

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 a dépassé la barre des 600 pour la deuxième journée de suite en Corée du Sud, atteignant le chiffre de 646 : 619 contaminations domestiques et 27 cas importés.Le nombre quotidien moyen de nouveaux cas lors de la semaine écoulé reste lui aussi au-dessus de ce seuil, en s’élevant à 617. 151 malades, soit plus de trois individus que la veille, se trouvent dans un état critique et quatre décès additionnels sont à déplorer, ce qui porte le nombre total des victimes à 1 916. Le taux de létalité est de 1,43 %.La situation est d’autant plus inquiétante que des contaminations collectives dans le cadre de la sphère privée se sont multipliées et la propagation de variants étrangers se poursuit. Dans ce contexte, le gouvernement devrait vraisemblablement prolonger, demain, le niveau de distanciation sociale actuel, soit 2 dans la région métropolitaine et 1,5 dans le reste du pays, ainsi que l’interdiction des rassemblements réunissant plus de quatre personnes.