Moon Jae-in arrive à Washington

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé, hier après-midi, heure locale, à Washington pour une visite de cinq jours. C’est la quatrième fois que Moon Jae-in se rend dans la capitale américaine.Le chef de l’État sud-coréen commencera, aujourd’hui, son emploi du temps officiel par un moment de recueillement au cimetière national d'Arlington avant de s’entretenir avec la direction du Congrès, dont la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.Le sommet avec son homologue américain Joe Biden est prévu dans la nuit de vendredi à samedi, heure coréenne. A cette occasion, les deux dirigeants devraient réfléchir à des solutions pour la dénucléarisation de la péninsule, basées sur la nouvelle politique nord-coréenne de l’administration Biden et échanger sur des moyens de coopération sur des vaccins anti-COVID. La coopération dans les domaines technologiques, tels que les semi-conducteurs et les batteries ainsi que des dossiers liés à l’alliance dans la région Indo-Pacifique devraient être également abordés.Enfin, le locataire de la Cheongwadae doit se rendre, samedi, à Atlanta dans l’État de Georgie pour visiter l’usine de batterie de SK Innovation avant de regagner Séoul.De son côté, la Chambre des représentants a adopté, mercredi, une résolution souhaitant la bienvenue au numéro un sud-coréen. Proposé par des députés démocrates comme républicains, le texte souligne également l’importance de l’alliance entre les deux pays et la poursuite des efforts diplomatiques étroitement coordonnés pour « une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID) de la Corée du Nord ». Avant cela, la semaine dernière, le Sénat avait déjà adopté une résolution en ce sens.