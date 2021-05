Na Kyung-won souhaite diriger le PPP

Photo : YONHAP News

L’ancienne députée du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), Na Kyung-won, a présenté sa candidature au poste de président de sa formation. Lors d’une conférence de presse, tenue ce matin à l’Assemblée nationale, l’ex-présidente du groupe parlementaire de la première force de l’opposition conservatrice s’est engagée à faire de son parti, un « haut fourneau » capable de « faire fondre » toutes les différences et décalages entre les régions, les générations, les classes et les valeurs.Na a également promis de rencontrer tous les éventuels prétendants à la présidence de la République de l’opposition, en soulignant qu’il était important de partager des idées et de consolider la confiance avec eux.Concernant l’ex-procureur général, Yoon Seok-youl, considéré comme l’un des candidats favoris à la présidentielle prévue l’année prochaine, l’ancienne élue a affirmé qu’il devrait rejoindre sa formation s’il voulait devenir le chef de l'Etat.