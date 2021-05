Fille de la paix : l’arrestation de quatre responsables d’une association d’extrême droite nipponnes

Photo : YONHAP News

Au Japon, le secrétaire général et trois autres responsables d’une association d’extrême droite ont été arrêtés, hier, par la police dans la préfecture d’Aichi. Les charges pesant contre eux sont d’avoir falsifié la pétition visant à révoquer le gouverneur d’Aichi, Hideaki Omura, qui avait soutenu l’exposition du statut de « fille de la paix » dans le cadre de la Triennale internationale d’art contemporain d’Aichi en 2019. Il s’agit du monument commémorant les victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée nipponne pendant la Seconde guerre mondiale.D’après des médias de l’archipel, dont la chaîne de télévision NHK, les prévenus sont soupçonnés d’avoir falsifié eux-mêmes la signature d’électeurs ou d’avoir obligé des employés à temps partiel à faire de même.Avant cela, la commission électorale de la préfecture avait découvert que 83 % des signatures sur les 435 000 figurant sur la pétition étaient nuls et non avenus, du fait que non seulement certaines personnes avaient signé plusieurs fois, mais que de nombreuses signatures ne correspondaient pas aux noms des électeurs ou alors correspondaient à des personnes décédées. Aussitôt la fraude découverte, elle a alerté la police qui a lancé une enquête en février dernier.Le maire de Nagoya, le chef-lieu de la préfecture d’Aichi, Takashi Kawamura, un politicien de droite, a nié son implication dans cette affaire, alors qu’il est désigné comme « le cerveau » de ce scandale, admettant toutefois qu’il était responsable « de ne pas avoir aperçu » la falsification des signatures.