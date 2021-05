Un haut responsable de l’administration Biden évoque l’accord de Singapour comme l’une des bases de la politique nord-coréenne

Photo : Getty Images Bank

La politique nord-coréenne des Etats-Unis sera bâtie sur les accords que les administrations précédentes ont conclus avec la Corée du Nord, y compris l’accord de Singapour, signé à l’issue du premier sommet nord-coréano-américain par le président américain de l’époque Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en juin 2018.A l'approche du premier sommet Moon-Biden, un haut responsable de l’administration américaine a donné une réponse en ce sens aux questions écrites formulées par la KBS. C’est la première fois qu’un officiel du gouvernement Biden tient des propos reconnaissant la validité de cet accord. Cela laisse supposer qu’elle ouvrirait la porte à une diplomatie active à l’égard de Pyongyang.Quant au Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad), une coopération régionale réunissant les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie, ce même haut responsable a fait savoir ne pas envisager, pour l'heure, un élargissement. Il a néanmoins ajouté qu’il devait y avoir d’autres moyens d’élargir la coopération pour une région Indopacifique libre et prospère avec les autres partenaires régionaux tels que la Corée du Sud et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).