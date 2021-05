La délégation du PPP en visite à Washington propose la création d’une commission avec les autres partis

Photo : YONHAP News

Deux députés du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), actuellement en visite aux Etats-Unis en qualité de « délégation de vaccins » de leur formation, ont proposé de mettre en place une cellule réunissant tous les partis politiques à l’Assemblée nationale afin de renforcer la coopération vaccinale avec les Etats-Unis et pour faire de la Corée du Sud un hub de vaccins anti-COVID. Il s’agit d’un des sujets que les présidents des deux pays aborderont lors de leur sommet prévu le 21 mai.Lors d’un point de presse, tenu mardi, heure locale, à Washington, Choi Hyung-du et Park Jin ont annoncé qu’ils appelleraient à lancer une commission ad-hoc chargée de ces missions. En soulignant l’importance du soutien du Parlement en faveur des entreprises du secteur pour leur permettre de développer et de produire en masse des vaccins, ils ont affirmé qu’il s’agissait, là, du souhait de tous les députés quelle que soit leur couleur politique.Park Jin a également fait savoir qu’il avait reçu des réactions positives pour cette initiative de la part des responsables privés et publics concernés durant son déplacement à Washington en affirmant que la Corée du Sud disposait des conditions optimales pour une telle coopération avec les Etats-Unis que ce soit au niveau du partage des vaccins ou de la capacité de mener des campagnes de vaccination.De son côté, Choi Hyung-du a mis l’accent sur la nécessité de débloquer rapidement une très grosse enveloppe pour faire du pays un hub des vaccins en promettant sa coopération sans réserve sur ce dossier.