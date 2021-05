Le gouvernement envisage de maintenir les grands axes de sa politique immobilière

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de conserver les grandes lignes de sa politique immobilière tout en apportant certains assouplissements d’ici la fin du mois prochain.Le vice-Premier ministre à l’Economie en a fait part lors d’une réunion qu’il tenait aujourd’hui avec les ministres concernés par le marché immobilier. Jugeant « urgent » de lever les incertitudes et les conjectures sur une éventuelle modification de la politique immobilière, il a indiqué qu’il faudrait arriver à une conclusion en la matière le plus rapidement possible à travers des consultations avec le Minjoo, le parti au pouvoir.A ce titre, la commission ad-hoc du groupe présidentiel, discute actuellement de moyens de relever le plafond des bénéficiaires de la réduction de la taxe sur la fortune, les critères des taxes globales immobilières et d’assouplir les conditions de prêts pour les non-propriétaires.En ce qui concerne les soupçons de spéculation d’employés de la Compagnie nationale des terrains et des logements(LH), Hong Nam-ki a annoncé avoir demandé de lancer une première enquête à la cellule d’investigations conjointe spéciale, à l’encontre de 25 employés de LH ou de fonctionnaires. Et sur les mesures de rénovation de l’entreprise publique, il a expliqué que le gouvernement élaborerait d’abord une ébauche avant d’en discuter avec le parti présidentiel.