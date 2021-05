Photo : YONHAP News

L’indice vedette de la place sud-coréenne, le Kospi, a perdu 0,34 % par rapport à mardi pour terminer la séance à 3162,28 points. Sur le marché des valeurs technologiques par contre, le Kosdaq, a gagné 0,21 % et a clôturé la journée à 971,13 points.Sur le marché des changes, à la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 379,91 wons (+2,68 wons) et le dollar américain 1 132,00 wons (+1,5 won).