Moon Jae-in discute de l’alliance Séoul-Washington au Capitole américain

Photo : YONHAP News

En visite officielle aux Etats-Unis, le président de la République s’est rendu, jeudi, heure de Washington, au Capitole pour rencontrer les dirigeants de la Chambre des représentants, y compris notamment sa présidente Nancy Pelosi.Durant cette rencontre de 20 minutes, Moon Jae-in a abordé divers sujets tels que la lutte contre le COVID-19, le changement climatique, la coopération en matière de semi-conducteurs et de batteries pour voitures électriques, et la concertation sur le dossier nord-coréen.Un peu avant son arrivée à la Chambre des représentants, Brad Sherman, l’élu démocrate membre de la Commission parlementaire des Affaires étrangères, a déposé un projet de loi sur la paix dans la péninsule coréenne. Le texte appelle à déclarer la fin de la guerre de Corée, à signer un traité de paix et à ouvrir un bureau de liaison nord-coréano-américain.Un peu plus tôt, le chef de l’Etat sud-coréen a commencé son emploi du temps officiel par un moment de recueillement au cimetière national d'Arlington. A cette occasion, il a offert une plaque commémorative en hommage aux soldats inconnus. Et de souligner que la Corée du Sud tâche de faire rapatrier les dépouilles des GI’s morts pendant la guerre de Corée et enterrées au nord du 38e parallèle, une mission qu’elle poursuivra jusqu’au retour des restes du dernier soldat en Amérique.Le locataire de la Maison bleue s’est également rendu au Mémorial de Franklin D. Roosevelt. Selon la Cheongwadae, il a ainsi voulu témoigner de son admiration à l’égard du 32e président des Etats-Unis qui a su mener avec succès la fameuse politique de relance économique « New Deal » pour surmonter la Grande Dépression. Pour rappel, le numéro un sud-coréen s’en est inspiré pour lancer la sienne, baptisée « New Deal à la coréenne ».Le président Moon devrait tenir un sommet avec son homologue américain Joe Biden dans la nuit de vendredi à samedi, heure de Séoul. Une conférence de presse conjointe est prévue à l’issue de ce tête-à-tête.