La Maison blanche met Pyongyang au cœur du sommet Moon-Biden

Photo : YONHAP News

Le dossier nord-coréen devrait être un sujet central du sommet Séoul-Washington qui se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi, heure coréenne. C’est ce qu’a fait savoir la Maison blanche lors d’un point de presse régulier. Sa porte-parole Jen Psaki a affirmé que Moon Jae-in et Joe Biden devraient échanger sur divers sujets, y compris la stratégie de sécurité dans la région. Dans la foulée, elle a dit que la Corée du Nord occuperait une place centrale de leur discussion.Psaki a tenu ce propos alors que la veille, un haut officiel de l’administration Biden a parlé du « maximum de flexibilité » que Washington pourrait s’octroyer concernant la politique nord-coréenne. Cela laisse supposer que les deux présidents devraient s’engager à coopérer activement afin d’ouvrir une brèche dans les négociations sur la dénucléarisation nord-coréenne, au point mort depuis longtemps.La Maison blanche a par ailleurs affirmé que les deux leaders se pencheront sur la coopération vaccinale, sans toutefois préciser si les deux alliés partageront ou non des stocks de vaccins anti-COVID.Par ailleurs, sa porte-parole a ajouté que la Chine serait aussi à l’ordre du jour, sans donner plus de détails. Et d’ajouter que l’administration américaine ne prévoit pas d’ouvrir à d’autres membres le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad), considéré comme un front anti-Pékin.