La ministre de l’Environnement participe à la conférence des ministres du G7

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne de l’Environnement a assisté à la conférence des ministres de l’Environnement du G7, qui s’est tenue hier et aujourd’hui en visioconférence. C’est la première fois que la Corée du Sud participe à cette réunion en tant que pays invité avec l’Australie, l’Inde et l’Afrique du Sud.A cette occasion, Han Jeoung-ae a souligné l’importance de la neutralité carbone dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, en appelant l’ensemble des pays, y compris le Groupe des sept, à passer à l’action pour atteindre cet objectif.La ministre a par ailleurs souligné que le P4G Seoul Summit, qui se tiendra les 30 et 31 mai dans la capitale sud-coréenne, permettra de reconfirmer la solidarité entre nations industrialisées et en développement pour la relance verte inclusive.A l’issue de cette conférence, une déclaration des ministres a été adoptée. Le texte manifeste la volonté commune des Etats participants pour la mise en œuvre de l’accord de Paris, le rétablissement de la perte de biodiversité d’ici 2030 et l’augmentation des fonds dédiés au climat et à l’environnement. Ce document sera pris en compte dans la déclaration des dirigeants du G7, dont le sommet se déroulera du 11 au 13 juin.