COVID-19 : le gouvernement prolonge le niveau actuel de distanciation sociale

En 24 heures, le nombre de nouveaux patients contaminés au COVID-19 est retombé sous la barre des 600 pour s’établir à 561 : 542 infections locales et 19 importées.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de prolonger de trois semaines le niveau actuel de distanciation sociale, soit le niveau 2 dans la région métropolitaine et 1,5 dans le reste du pays. Ainsi, l’interdiction des rassemblements privés réunissant plus de quatre personnes ainsi que la limitation des heures d’ouverture des cafés et des restaurants à 22h sera maintenue.Le Premier ministre a expliqué ce statu quo par le recul du nombre des malades dans un état critique et la capacité d’accueil des hôpitaux. Mais Kim Bu-gyeom a averti que l’exécutif examinerait immédiatement la possibilité de renforcer les mesures préventives si jamais le nombre quotidien de nouveaux cas grimpait brusquement ou la situation se dégradait.Enfin, le nouveau chef du gouvernement s’est engagé à publier des dispositifs favorisant les vaccinés pour qu’ils puissent profiter d’un retour à la vie normale après la vaccination.