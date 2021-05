De grands projets de coopération économique se concrétisent avant le sommet Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

A la veille du sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden, l’entreprise sud-coréenne SK Innovation et Ford, le deuxième plus grand constructeur automobile américain, ont annoncé la création d’une co-entreprise destinée à fabriquer des batteries pour véhicules électriques aux Etats-Unis. Dans le cadre de ce projet, 6 000 milliards de wons, soit 4,4 milliards d’euros, seront investis à compter de 2024.Alors que SK Innovation a déjà lancé la construction de deux usines dans l’Etat de Géorgie avec un budget de 3 000 milliards de wons, soit 2,2 milliards d’euros, elle envisage d‘en construire deux supplémentaires dans la région.Pour rappel, la firme sud-coréenne LG Energy Solution et le groupe automobile américain GM ont officialisé mi-avril un projet commun de même nature. Ainsi, la Corée du Sud et les Etats-Unis accélèrent leur alliance dans le domaine des batteries. Les deux pays y trouvent leur compte en ce qu’ils souhaitent contrecarrer la Chine sur ce terrain.Les batteries pour voitures électriques font partie des quatre produits clés, avec les semi-conducteurs, les terres rares et les produits pharmaceutiques, pour lesquels le président américain Joe Biden a affirmé la volonté de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales.Par ailleurs, les regards sont tournés vers la deuxième réunion visant à faire face à la pénurie de semi-conducteurs. Samsung Electronics a de nouveau été convié à la table ronde organisée par le département américain du Commerce, jeudi, heure locale. La discussion aurait certainement porté sur le projet en cours pour construire des fonderies de l’ordre de 20 000 milliards de wons, soit 14,5 milliards d’euros.D’après des médias locaux, le géant sud-coréen de l’électronique se serait engagé à ouvrir des usines au Texas et mènerait des concertations sur les avantages fiscaux. Et il devrait annoncer son plan officiel au cours de la visite de sa délégation à Washington.L’administration Biden déploie des efforts tous azimuts autour de son initiative protectionniste dite « Buy American » afin de stimuler la création d’emplois aux USA.