COVID-19 : les autorités sanitaires prévoient un essai clinique pour la vaccination croisée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait mener un essai clinique sur la vaccination croisée, qui consiste à se faire inoculer deux doses d’un vaccin différent. C’est ce qu’a annoncé hier l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Selon la KDCA, c’est l’Institut national de santé (NIH) qui se chargera de cette mission. L’essai clinique en question sera mené auprès de 400 ou 500 personnes qui ont déjà reçu une première dose d’AstraZeneca. Ses résultats devraient servir de données de base pour élaborer des mesures permettant d’améliorer la sécurité et l’efficacité des vaccins.Pour le moment, le pays du Matin clair interdit le mélange de deux sérums différents. Or, d’autres nations ont autorisé une telle initiative. Par exemple, la France et l’Allemagne ont donné leur feu vert pour l’inoculation croisée d’AstraZeneca pour la première dose et de Pfizer pour la suivante. Ainsi, Séoul a décidé de se pencher sur cette possibilité.En revanche, la KDCA s’est montrée plus prudente en ce qui concerne le « boost shot », à savoir l’injection d’une dose de plus que nécessaire, qui est censée renforcer l’efficacité vaccinale. L’agence souligne que les sociétés pharmaceutiques sont encore en phase d’études sur ce sujet. Et de préciser que le pays s’est néanmoins procuré une quantité suffisante de doses nécessaires pour cette éventualité.Du côté de la campagne de vaccination, plus de 50 % des personnes âgées de 60 à 74 ans ont déjà pris rendez-vous pour recevoir une première injection d’AstraZeneca à partir du 27 mai prochain.Par ailleurs, le ministre de la Santé, Kwon Deok-chul, s’est envolé aujourd'hui pour Washington pour rejoindre le président Moon Jae-in. Sur place, il devrait œuvrer pour faciliter l’approvisionnement en vaccins anti-COVID de son pays.