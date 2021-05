Cinq marins dont un capitaine sud-coréen enlevés près du Ghana

Photo : YONHAP News

Un sud-Coréen a été enlevé dans l’ouest de l’Afrique. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Atlantic Princess, un bateau de pêche au thon, a été assailli par un groupe de pirates non identifié, mais supposé nigérian, à environ 120 km au sud-est du port de Tema, au Ghana. L’attaque s’est passée mercredi vers 18h30, heure locale.Cinq personnes ont été enlevées, à savoir un capitaine sud-coréen, trois Chinois et un Russe, parmi une trentaine de membres d’équipage à bord de ce thonier appartenant à une entreprise sino-ghanéenne.Le ministère sud-coréen a mis en place une cellule de crise. Il a annoncé que Séoul déploierait tous ses efforts pour faire libérer les marins kidnappés, en coopération avec le Ghana, le Nigeria et la Russie.Par ailleurs, le gouvernement a souligné qu’il avait œuvré pour prévenir tout nouvel incident de cet ordre. Ainsi, il a désigné des zones maritimes à haut risque de kidnapping, recommandé de cesser toute activité de pêche dans ces espaces, et mené une coopération internationale, notamment avec les pays du Golfe de Guinée.L’an dernier, la Corée du Sud a enregistré trois cas d’enlèvement de ses ressortissants marins commis par des pirates nigérians dans le Golfe de Guinée, au large du Ghana.