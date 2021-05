Séoul salue le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a salué le cessez-le-feu conclu entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.Dans un communiqué publié ce matin, le ministère des Affaires étrangère a également félicité les autres pays concernés tels que les Etats-Unis et l’Egypte qui ont joué un rôle important pour mettre fin à cet affrontement. Il a aussi souhaité que cet accord, qui entre en vigueur aujourd’hui, soit pleinement mis en œuvre et que les négociations entre Israël et la Palestine pour l’installation de la paix dans la région soient relancées dans un avenir proche.Enfin, en renouvelant ses condoléances aux victimes et à leurs familles frappées durant le conflit déclenché le 10 mai dans la bande de Gaza, le ministère s’est engagé à fournir une aide humanitaire pour soulager, entre autres, la douleur des Gazaouis.