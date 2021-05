Spéculation foncière : 16 agents publics placés en détention provisoire, 283 cas soumis au Parquet

Photo : YONHAP News

Deux mois après sa « déclaration de guerre » contre la spéculation immobilière, le gouvernement a annoncé avoir mené des investigations auprès de quelque 2 400 fonctionnaires et employés d’entreprises publiques, notamment la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH), qui est à l’origine de cette campagne. D’après l’exécutif, 16 d’entre eux ont été mis en détention provisoire et 283 sont désormais soumis à l’enquête du Parquet.Le Premier ministre a souligné que la demande des citoyens était claire : aucune tolérance sur la spéculation foncière des agents publics qui détournent ou violent la loi. Dans la foulée, Kim Boo-kyum a promis de redonner l’espoir aux citoyens de devenir propriétaire de leur logement grâce à leurs revenus du travail.Le chef du gouvernement a également expliqué que non seulement la Police et le Parquet, mais aussi les autorités financières menaient actuellement des enquêtes sur des allégations de prêts irréguliers et de fraudes fiscales.Enfin, le Premier ministre a fait savoir qu’il ferait état à la population, lors d’une réunion sur ce dossier début juin, de l’évolution et des résultats des investigations concernées.