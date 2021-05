Semi-conducteurs : les ventes de puces mémoire atteindront un record en 2022

Photo : YONHAP News

Alors que le « super-cycle » des semi-conducteurs a fait son retour avec l’explosion de la demande mondiale, le chiffre total des ventes de puces mémoire dans le monde devrait atteindre son plus haut niveau l’an prochain avec 180,4 milliards de dollars.D’après le cabinet américain IC Insights, spécialisé dans l’analyse des transactions de puces, les ventes de semi-conducteurs à mémoire devraient s’élever cette année à 155,2 milliards de dollars, en progression de 23 % sur un an. Elles poursuivront leur tendance haussière jusqu’en 2023 pour totaliser 219,6 milliards de dollars, soit un bond de 22 % par rapport aux prévisions pour 2022.Le marché des puces mémoire devrait se répartir entre la mémoire vive dynamique (DRAM), qui représenterait 56 % du marché, et la mémoire flash avec 41 %.D’autre part, deux entreprises sud-coréennes, à savoir Samsung Electronics et SK Hynix, ont occupé les première et deuxième place du secteur, avec respectivement une part de marché de 42 % et 29 % sur le segment de la DRAM, et 32 % et 20 % sur celui de la mémoire flash, si on tient compte de la part détenue par la branche mémoire flash d’Intel, dont la fusion avec SK Hynix est imminente.