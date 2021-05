Augmentation des revenus des ménages au 1er trimestre grâce à l’aide d’urgence

Photo : Getty Images Bank

Sur fond de recrudescence du COVID-19, les revenus du travail et des affaires des ménages ont tous deux reculé au premier trimestre en glissement annuel, alors que les autres indices économiques, tels que le taux de croissance du PIB et les cours boursiers, ont eux progressé.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la moyenne des revenus mensuels des foyers a baissé de 1,3 % sur un an à 2 778 000 wons, soit 2 014 euros. Les revenus provenant des affaires et du patrimoine ont également enregistré une baisse de 1,6 % et 14,4 % respectivement.Cependant, grâce à l’aide d’urgence du gouvernement, le total des revenus a gagné 0,4 % en atteignant 4 384 000 wons, l’équivalent de 3 200 euros.Par ailleurs, dopées par cette subvention, les dépenses de consommation ont augmenté de 1,6 % pour la première fois depuis trois trimestres.En dehors du logement et du mobilier d’intérieur, les achats d’alcool ont connu la plus forte hausse avec 17 %, tandis que les dépenses pour les services en présentiel tels que les loisirs et la culture ont poursuivi leur tendance baissière.