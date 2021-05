COVID-19 : le gouvernement approuve le vaccin de Moderna

Photo : YONHAP News

L’administration de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) a approuvé, aujourd’hui, l’importation du vaccin anti-COVID développé par le laboratoire américain Moderna, à condition que ce dernier soumette le rapport des résultats final sur les essais cliniques.Il s'agit du quatrième sérum contre le COVID-19 adopté par la Corée du Sud après les produits d’AstraZeneca, de Pfizer et de Johnson & Johnson. Le produit de Moderna est approuvé sous condition ou pour une utilisation d’urgence dans 39 pays, dont l’Union européenne et les Etats-Unis, et par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).Les experts consultés par la MFDS ont jugé que ce dernier était suffisamment efficace, avec un taux de protection de 94,1 %, et que les effets secondaires identifiés au cours des essais cliniques étaient, pour la plupart, tolérables.L’administration a également donné son feu vert à l’importation des vaccins d’AstraZeneca fabriqués en Italie. Il s’agit du même produit dont la production en Corée du Sud a été approuvée le 10 février dernier.