Sommet Séoul-Washington : Moon et Biden conviennent d'une approche sur Pyongyang basée sur le dialogue

Photo : YONHAP News

En visite aux Etats-Unis, le président sud-coréen Moon Jae-in a tenu vendredi après-midi, heure locale, un sommet avec son homologue américain Joe Biden à la Maison blanche. C’est la première fois que les deux hommes se rencontrent. Au menu de leurs discussions qui ont duré près de trois heures au total, à commencer par un tête-à-tête d’environ une demi-heure : le nucléaire nord-coréen, la pandémie de COVID-19, ainsi que les sujets qui préoccupent actuellement la Corée du Sud tout comme les Etats-Unis.Au cours de la conférence de presse qui s’est déroulée à la sortie de leur sommet dans la East Room, le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que Séoul et Washington allaient tenter de résoudre le dossier nord-coréen à travers le dialogue et qu’il attendait une réponse positive de Pyongyang. Tout en expliquant que la priorité pour les deux alliés était la dénucléarisation complète ainsi que l’instauration de la paix dans la péninsule coréenne, il s’est félicité de l’achèvement de la politique nord-coréenne de la nouvelle administration américaine. Il a également fait savoir que le numéro un américain avait montré son soutien au dialogue intercoréen.Le président Moon n’a pas oublié non plus de saluer l’annonce de la désignation, un peu plus tôt par son interlocuteur, de Sung Kim au poste de représentant spécial pour la Corée du Nord. Selon lui, cette nomination montre que les Etats-Unis sont prêts à dialoguer avec le pays communiste. Il a également ajouté qu’il plaçait de grands espoirs dans cet excellent spécialiste de la région. Sung Kim, d’origine coréenne, a servi entre autres comme ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, sous l’administration Obama. Et il a joué un rôle clé lors du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour en 2018.Le président Biden qui a en effet fait part, devant les journalistes, de son intention de nommer un nouveau représentant spécial pour la Corée du Nord, a aussi déclaré que Washington allait coopérer étroitement avec Séoul pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Moon et Biden ont aussi publié une déclaration commune dans laquelle ils ont réaffirmé leur objectif commun de dénucléarisation complète de la péninsule. Dans cette dernière, les deux leaders ont convenu que la diplomatie et le dialogue, fondés sur les engagements précédents à Panmunjom et à Singapour, sont essentiels pour parvenir à cet objectif.Les deux parties se sont également mises d’accord pour travailler ensemble afin d’améliorer la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord et se sont engagées à continuer à faciliter les retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée.