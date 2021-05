Sommet Séoul-Washington : signature d’un partenariat global sur les vaccins et suppression des directives en matière de missiles

Photo : YONHAP News

Le dossier nucléaire nord-coréen n’était pas le seul sujet abordé lors du premier sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Joe Biden vendredi, heure locale, à Washington.A propos du COVID-19, les deux dirigeants ont profité de la conférence de presse tenue dans la East Room pour annoncer un partenariat global Corée-USA sur les vaccins. Ils ont espéré booster la production de sérums à travers une coopération entre les principaux producteurs de vaccins américains et les entreprises de pointe sud-coréennes. Concernant toujours la vaccination anti-COVID, le locataire de la Maison blanche a fait savoir que son pays allait fournir des vaccins à 550 000 soldats sud-coréens.Sur le volet de la défense, les directives en matière de missiles étaient également à l’ordre du jour. Le numéro un sud-coréen a déclaré que ces dernières allaient être supprimées. Petit rappel : en vertu d’un accord bilatéral signé en 1979, et malgré des amendements, le pays du Matin clair ne pouvait pas, par exemple, tirer de missiles balistiques d’une portée de plus de 800 km. Mais il retrouve désormais sa souveraineté complète sur les missiles.Et enfin, les deux nations sont convenues de construire une chaîne logistique stable en matière de semiconducteurs, de batteries pour véhicules électriques ainsi que de produits médicaux et pharmaceutiques.Depuis la Maison blanche, Moon Jae-in s’est dirigé vers le Mémorial des vétérans de la guerre de Corée afin de participer à la cérémonie de lancement des travaux pour la construction d’un mur en l’honneur des victimes.Avant de regagner Séoul dimanche, le locataire de la Cheongwadae doit visiter l’usine de batteries de SK Innovation à Atlanta, dans l’Etat de Géorgie.