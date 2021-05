Vaccins anti-COVID : Samsung Biologics signe un accord de production avec Moderna

Photo : YONHAP News

Samsung Biologics va pouvoir fabriquer le vaccin anti-COVID de la société biotechnologique américaine Moderna en Corée du Sud. Les deux parties ont signé un contrat en ce sens samedi matin, heure locale, à Washington, en présence du président sud-coréen.A cette occasion, Moon Jae-in a expliqué que l’idée était de combiner la technologie américaine et la capacité de production sud-coréenne pour booster la production de sérums afin de mettre fin précocement à la pandémie mondiale. Tout en ajoutant que la coopération entre Samsung Biologics et Moderna allait permettre à l’humanité de retrouver au plus vite une vie normale, il a demandé au gouvernement de jouer son rôle pour que le pays du Matin clair devienne un hub de production de vaccins. Petit rappel : les sérums AstraZeneca, Novavax et Sputnik V sont déjà produits en Corée du Sud.Par ailleurs, le ministère sud-coréen du Commerce extérieur, de l'Industrie et de l'Energie ainsi que celui de la Santé et du Bien-être social ont également conclu un mémorandum d’entente (MOU) avec Moderna. Un autre, cette fois-ci entre l’Institut national de santé et la société biotechnologique américaine, sur le renforcement de la coopération en matière de recherche sur les maladies infectieuses, a également été paraphé.Ce n’est pas tout. Le ministère de la Santé a aussi signé un MOU trilatéral avec SK Bioscience, une société de biotechnologie sud-coréenne, et Novavax, une firme américaine, sur le développement et la production de vaccins, y compris celui contre le COVID-19.