Moon Jae-in de retour à Séoul après une visite aux Etats-Unis

Le président Moon Jae-in est rentré à Séoul, tard hier soir, après une visite de quatre jours à Washington pour un sommet avec son homologue américain Joe Biden.Avant son départ des Etats-Unis, il s’est rendu à Atlanta, en Géorgie, afin de visiter l'usine en construction du fabricant sud-coréen de batteries SK Innovation. Cette usine, dont le montant d’investissement s’élève à plus de 2,2 millions d’euros, va produire des batteries pour équiper dès cette année quelque 300 000 voitures électriques fabriquées sur le sol américain.Lors de leur premier sommet tenu vendredi, heure locale, à la Maison blanche, les deux dirigeants se sont mis d’accord pour résoudre le dossier nord-coréen par la diplomatie et le dialogue et établir un partenariat en matière de production de vaccins. Ils se sont également engagés à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’approvisionnement en semi-conducteurs et en batteries électriques.Profitant de sa visite aux USA, Moon a annoncé un plan d’investissements à hauteur de 44 000 milliards de wons, l’équivalent de 31,9 milliards d'euros, engagé par les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs et de batteries. De plus, plusieurs mémorandums d’entente (MOU) ont été signés pour la recherche et le développement ainsi que la production localisée du vaccin Moderna par Samsung Biologics.Le locataire de la Maison bleue a également assisté à la cérémonie d’attribution de la plus haute médaille militaire à un vétéran de la guerre de Corée (1950-1953), décernée par le président Biden.Les deux hommes se retrouveront bientôt dans le cadre du sommet du G7 qui aura lieu du 11 au 13 juin au Royaume-Uni.