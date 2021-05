Dénucléarisation : la balle est désormais dans le camp de Pyongyang, selon Washington

Photo : YONHAP News

Lors de sa première interview accordée après le premier sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a affirmé que son pays donnerait la priorité à une approche diplomatique en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Ces propos soulignent une fois de plus l’importance du dialogue et de la diplomatie prônée par les deux dirigeants lors de leur face à face à Washington, concernant la politique vis-à-vis de la Corée du Nord.Selon le chef de la diplomatie américaine, Pyongyang devrait prendre des mesures claires visant à dénucléariser son pays, estimant que la balle est désormais dans son camp.L’administration Biden fait ainsi part de sa forte volonté de dialoguer avec le pays communiste, comme en témoigne la nomination de Sung Kim au poste de représentant spécial pour la Corée du Nord. Rappelons que cet ancien ambassadeur américain à Séoul a joué un rôle clé lors du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour en 2018.En revanche, Blinken a dit « non » à la nécessité de reconnaître le nucléaire nord-coréen. Selon lui, il s’agit d’une question difficile qu’aucune administration précédente n’a su résoudre.