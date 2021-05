Commémoration du 12e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Une cérémonie solennelle s’est tenue hier au village de Bongha, à Gimhae, dans le sud-est du pays, pour commémorer le 12e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun, président de la République de 2003 à 2008.Crise sanitaire oblige, le nombre de participants à cet événement tenu sous le thème du « 12e printemps » a été limité à 70 personnes.Le Premier ministre Kim Boo-kyum s'est dit « navré » et « honteux » de la grande discorde qui règne sur la société, contrairement à ce qu'avait espéré le défunt président. Du coup, il s'est engagé à faire de la Corée du Sud un pays plus unifié et tolérant.De son côté, Ryu Si-min, le président de la Fondation Roh Moo-hyun, a souligné lui aussi l'importance de l'esprit de respect mutuel, avant de remercier les représentants des camps d'opposition de s'être déplacés à cette cérémonie commémorative.De nombreux prétendants à la fonction présidentielle issus du Minjoo, le parti au pouvoir, étaient présents pour rappeler les principes politiques de l'ex-locataire de la Maison bleue.Lee Nak-yeon, l'ancien président du Minjoo, a mis en avant la nécessité du développement équilibré et de l’héritage de la philosophie de Roh Moo-hyun, tandis que Chung Sye-kyun, l'ex-Premier-ministre, a promis de déployer tous ses efforts afin de réussir la réforme du Parquet.Le 23 mai 2009, Roh s'est donné la mort après avoir été mis en cause dans une affaire de corruption.