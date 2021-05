Washington continue d'envoyer un signal fort à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Lors de la conférence de presse tenue à l’issue du sommet entre Séoul et Washington, le président américain Joe Biden a annoncé avoir nommé Sung Kim émissaire spécial pour la Corée du Nord.L’actuel secrétaire d'Etat adjoint par intérim aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, d'origine coréenne, est un diplomate chevronné qui a servi entre autres comme ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud.Sung est connu comme un fin connaisseur de la Corée du Nord, ayant joué un rôle clé lors du premier tête-à-tête entre Kim Jong-un et Donald Trump à Singapour en 2018. C’est pourquoi sa nomination est perçue comme un signal fort envoyé par Washington à Pyongyang.Autre signal : l’administration Biden a employé le terme « République populaire démocratique de Corée (RPDC) », qui est le nom officiel de la Corée du Nord, en faisant référence au poste de Sung Kim. Cette démarche s’inscrit dans ses efforts pour traiter le pays communiste comme un partenaire de négociation.Cependant, le dossier des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, un sujet sensible pour Pyongyang, a été évoqué dans la déclaration conjointe publiée après le sommet Moon-Biden. En effet, les deux leaders se sont engagés à travailler ensemble afin d’améliorer les droits humains dans le pays communiste et à lui apporter une assistance humanitaire.Les regards se tournent désormais vers le régime de Kim Jong-un, qui se montrerait prudent à l’égard des Etats-Unis avant de prendre position.