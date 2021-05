COVID-19 : les mesures de distanciation sociale prolongées de trois semaines

Photo : YONHAP News

Ce lundi, la Corée du Sud a enregistré 538 nouveaux cas de contamination au COVID-19 en 24 heures : 513 infections locales et 25 importées. Le chiffre reste ainsi supérieur à 500 malgré la baisse du nombre de dépistages durant le week-end.Côté vaccination, le nombre d’habitants ayant reçu une deuxième dose s’est élevé à 1 743 437, soit 3,4 % de la population.Dans ce contexte, le niveau 2 de distanciation sociale, soit le troisième plus élevé sur une échelle qui en compte cinq, sera maintenu jusqu’au 13 juin dans la zone métropolitaine de Séoul, comprenant la province de Gyeonggi et Incheon, alors que le reste du territoire restera au niveau 1,5.Il en va de même pour l’interdiction des rassemblements privés de plus de quatre personnes. Quant aux restaurants et aux cafés situés dans les zones de niveau 2, ils doivent toujours fermer leurs portes à 22h.Les autorités envisagent de réviser les restrictions actuelles si la propagation se poursuit et que le nombre de nouveaux cas par jour dépasse le seuil des 800.