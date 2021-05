Billboard Music Awards : BTS remporte quatre trophées

Photo : YONHAP News

Nommé dans quatre catégories aux Billboards Music Awards 2021 (BBMA), tenus aujourd'hui, BTS a raflé quatre trophées.Ainsi, le boys band sud-coréen est devenu lauréat dans les catégories Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist et enfin Top Selling Song. Le résultat de cette dernière catégorie a été annoncé lors de la cérémonie diffusée ce matin sur la chaîne NBC alors que la liste des lauréats des trois premières catégories a été dévoilée à l'avance sur Instagram Live.Le septuor a remporté de nouveau le prix Top Duo/Group, après sa première victoire en 2019. Dans la catégorie Top Song Sales Artist, BTS a gagné face à Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Morgan Wallen et The Weeknd. Cette victoire inédite doit beaucoup au succès planétaire de son premier single en anglais « Dynamite ».Le groupe dirigé par RM a également remporté le prix Top Social Artist pour la cinquième année consécutive depuis 2017, face aux autres groupes d’idoles de k-pop comme Blackpink et Seventeen, à l'artiste américaine Ariana Grande et au boys band philippin SB19.Ainsi, BTS vient de battre son propre record en s’imposant dans quatre catégories à cet événement qui fait partie des trois plus grandes cérémonies musicales aux Etats-Unis.Par ailleurs, les Bangtan Boys enchaînent les records avec leur deuxième single en anglais, intitulé « Butter ». Sorti le 21 mai dernier, il est devenu la chanson la plus écoutée le jour de sa sortie sur Spotify, avec 11 042 335 streams en un jour.« Butter » s’offre également un autre nouveau record. Le clip vidéo du deuxième titre en anglais de BTS est devenu la vidéo la plus vue en 24 heures sur YouTube, enregistrant 101,1 millions de vues.Le groupe l'a interprété aujourd’hui en live pour la première fois sur la scène des Billboard Music Awards.