JO de Tokyo : 8 sud-Coréens sur 10 sont pour l'annulation

78,2 % des sud-Coréens pensent que les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à cet été, devraient être tout simplement annulés. 13,4 % sont pour leur organisation comme prévue, tandis que 8,4 % n'ont pas d’avis tranché sur le sujet.Ce sont les résultats d’un sondage réalisé vendredi dernier par Realmeter pour le compte de la chaîne d'information YTN auprès de 500 sud-Coréens âgés de 18 ans et plus. Le taux de fiabilité du sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points.La situation n’est guère meilleure de l'autre côté de la mer de l'Est. En effet, alors que le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) réaffirment de manière récurrente leur volonté de tenir l'événement sportif international en juillet, ils sont loin d'avoir le soutien des Japonais, en raison de la crise du COVID-19 qui ne cesse de ravager l'archipel.Le nombre quotidien de nouveaux contaminés a dépassé la barre des 5 000 cinq jours d'affilée. L'état d'urgence est désormais en vigueur dans dix départements du pays.Des infectiologues nippons jugent l'organisation des JO improbable, vu que la ville de Tokyo est elle-même en état d'urgence. Masayoshi Son, le président du groupe SoftBank, a lui aussi critiqué l'exécutif, en soulignant que 80 % de la population souhaitait reporter voire annuler la manifestation.De leur côté, de nombreux chefs d’entreprise tout comme des collectivités locales expriment leur opposition à la décision gouvernementale, qu'ils considèrent comme un acte suicidaire et destructeur pour le pays.Reflétant ces opinions négatives, la cote de popularité du gouvernement de Yoshihide Suga s'est établie à 31 %, le niveau le plus bas enregistré depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2020.