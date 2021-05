Le bilan du sommet entre Moon et Biden divise les partis politiques

Photo : YONHAP News

Les partis rivaux politiques divergent sur le premier sommet entre les dirigeants sud-coréen et américain.Tout d’abord, le Minjoo, le parti au pouvoir, a mis en valeur d’importants progrès concernant la paix dans la péninsule coréenne et la coopération en matière de vaccins.Selon son nouveau patron Song Young-gil, les relations bilatérales vont connaître un tournant important grâce aux résultats remarquables enregistrés en matière de sécurité et d’économie entre Séoul et Washington. Il a d’ailleurs qualifié de « meilleur résultat possible » la politique à l'égard de Pyongyang qui s’appuie sur le dialogue.Dans ce cadre, le chef de la formation présidentielle envisage de ratifier la déclaration de Panmunjom, dont les engagements serviront de base pour la diplomatie américaine vis-à-vis du régime de Kim Jong-un.Cet avis n’est pourtant pas partagé par l'opposition. Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sa première force, a reproché à la Cheongwadae et au Minjoo de se faire valoir alors qu’il n’y a aucune avancée concrète sur le nucléaire nord-coréen.Pour le Parti de la justice, une petite formation progressiste, cette rencontre au sommet se limite à des effets d’annonce sans être accompagné d’un plan d’action précis.