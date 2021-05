La BOK émettra en août une monnaie numérique à titre d’essai

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud entame au mois d’août un projet pilote de « monnaie numérique de banque centrale (CBDC) ». La Banque de Corée (BOK) a ainsi dévoilé aujourd'hui le calendrier de l'essai et lancé un appel d'offres pour sélectionner l'entreprise privée partenaire.De grandes entreprises telles que Naver, Kakao ou LG ont déjà manifesté leur intention de soumissionner, pour mieux se positionner dans le cas où la CBDC serait utilisée comme monnaie légale.La simulation se déroulera en deux temps. Tout d’abord, le système basé sur la technologie du registre distribué sera mis en place d’ici décembre, pour permettre de tester les fonctionnalités de base tels que l'émission de monnaie et les transactions. Et la deuxième étape, qui s’achèvera en juin 2022, portera sur des services supplémentaires dont le transfert international et les transactions hors ligne.Pour rappel, la BOK a achevé en mars dernier les deux premières phases d'un processus en trois étapes. Il s'agit de l'examen des techniques nécessaires et des conditions juridiques, d'abord, et de la conception de l’initiative tout comme des consultations extérieures, ensuite.Dans cette 3e étape prévue pour durer dix mois au maximum, la banque centrale du pays se chargera de l’émission de la CBDC, alors que la distribution sera confiée à l'établissement adjudicataire.A l'échelle internationale, la Chine et la Suède procèdent actuellement à l’expérimentation de leur propre devise virtuelle, alors que les banques centrales américaine, européenne et japonaise se penchent sur une initiative similaire.