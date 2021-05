COVID-19 : la vaccination prend de la vitesse

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination contre le COVID-19 s’accélère. Ainsi, l’injection de la première dose de Pfizer auprès des seniors âgés de plus de 75 ans, reprise le 22 mai dernier, se déroule aujourd'hui dans 263 centres dispersés à travers le pays.Jusqu’à présent, 1 731 000 personnes ont reçu une première dose, soit 46,4 % de la population éligible à la vaccination. Celles ayant reçu une deuxième dose sont estimées à 1 517 000, soit 40,5 % de la population concernée.L’administration de la première dose du vaccin d’AstraZeneca auprès des 60-74 ans va elle aussi commencer le 27 mai prochain. La réservation est actuellement en cours.Afin d’encourager les citoyens à se faire vacciner, le gouvernement évalue plusieurs avantages à accorder aux vaccinés, tels qu'un congé et une récompense financière. Ceux ayant reçu deux doses seront par exemple exemptés de la quarantaine à compter de deux semaines après la dernière injection, même en cas de contact avec des personnes infectées par le coronavirus ou au retour d'un voyage à l’étranger.De leur côté, les autorités sanitaires se préparent à lancer le 7 juin prochain la vaccination de 414 000 militaires enrôlés âgés de moins de 30 ans. La campagne pourrait débuter plus tôt que prévu, car le gouvernement américain a annoncé son plan d’offrir des vaccins à 550 000 soldats sud-coréens lors du sommet entre les dirigeants Moon Jae-in et Joe Biden.Dans le cadre de cette rencontre, la société biopharmaceutique sud-coréenne Samsung Biologics a signé un partenariat avec le laboratoire américain Moderna pour la fabrication en consignation de son vaccin anti-COVID dans le pays. Selon Séoul, cette mesure contribuera à stabiliser l’approvisionnement du sérum pour ses citoyens.L'Institut national de santé (NIH) a également signé un protocole d'entente avec Moderna visant à renforcer la coopération en matière de recherche sur le développement de vaccins à ARNm.La Corée du Sud ambitionne de devenir un hub mondial de production de vaccins dans la lutte contre la pandémie.