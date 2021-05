COVID-19 : les jeunes de plus en plus dépendants à Internet

Photo : KBS News

18 % des adolescents sud-coréens se sont avérés hyperdépendants à Internet ou à leur smartphone.Tel est le résultat d'une étude menée récemment par le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille. Plus précisément, sur 1 290 000 adolescents de classes de CM1, 5e et 2nde recensés, 228 000 ont affiché une forte addiction à la toile ou au téléphone intelligent. Un jeune sur cinq ou six souffre ainsi de symptômes d'abstinence ou n'arrivent pas à contrôler l'utilisation de ces outils.Cette année, alors que l'usage du smartphone est en baisse, celui d'Internet a atteint un niveau tel que le nombre d'utilisateurs à risque est monté en flèche. Les adolescents en classe de 5e étaient les plus touchés, avec 40 % de réponses dans cette catégorie.Avec la baisse de l'âge d’initiation au smartphone, la dépendance à cet appareil progresse parmi les écoliers, principalement les garçons dans les classes élémentaires et les filles dans les classes supérieures.Face à ce phénomène préoccupant, le ministère envisage de proposer des formations aux parents et des séances de consultation aux jeunes, ainsi que des aides au traitement médical à ceux dont la dépendance a atteint un stade pathologique.