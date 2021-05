Premier League : saison record pour Son Heung-min

Photo : YONHAP News

La saison 2020-2021 de Premier League devrait rester dans sa mémoire. Son Heung-min, l’attaquant de Tottenham Hotspur, a battu une série de records personnels tout au long de sa 6e saison passée dans le championnat anglais.Le sud-Coréen a marqué 17 fois en 37 matchs, battant son record du plus grand nombre de buts en championnat réalisé sur la saison 2016-2017 (14 buts). Son termine 4e ex-aequo avec Patrick Bamford, derrière Harry Kane (23 buts), Mohamed Salach (22 buts) et Bruno Fernandes (18 buts).Du côté du nombre de passes décisives, Son Heung-min se hisse également au 4e rang de la Premier League à égalité avec Jack Grealish pour un total de 10 passes décisives. Kane domine encore le classement avec 14 passes décisives, suivi de Fernandez et Kevin Debrawiner (12 passes décisives).Son Heung-min consolide ainsi sa position sur la scène internationale en réalisant un « doublé » à deux chiffres cette saison.