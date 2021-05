Le ministère de l'Agriculture se retrousse les manches contre les sinistres météorologiques

Photo : YONHAP News

Le gouvernement mettra en place des mesures préventives contre les fortes pluies et les typhons saisonniers.A l'issue de la réunion tenue aujourd'hui avec des organismes concernés, dont l'Administration pour le développement rural, le ministère de l'Agriculture, le l'Alimentation et des Affaires rurales a décidé de lancer l'examen des sites à risque du pays jusqu'au 9 juin.Les autorités pourront ainsi identifier des réservoirs d'eau à réparer ou des installations endommagées l'an dernier. Des pompes à eau et des pulvérisateurs géants de pesticides seront également soumis au contrôle.En 2020, le pays du Matin clair a déploré 46 décès et 1 200 milliards de wons de dommages matériels, soit environ 873 millions d'euros, dus aux pluies diluviennes et aux typhons.D'après Météo-Corée, les précipitations de cet été seront du même niveau que l'an dernier, mais des pluies torrentielles localement concentrées et des typhons plus fréquents ne sont pas à écarter.Un centre de gestion des sinistres sera opérationnel 24h sur 24 à partir du 10 juin jusqu'à la mi-octobre, en collaboration avec le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité.