Photo : YONHAP News

La météo était presque parfaite, ce lundi, avec des températures clémentes et un ciel dégagé. C'était sans compter les nuages de particules fines charriées par une tempête de sable jaune, qui ont fait exploser les indices de pollution atmosphérique.La pluie attendue pour demain devrait nettoyer l'atmosphère. Météo-Corée attend entre 5 et 20 mm de précipitations dans les régions centrales du pays à compter de cette nuit.Côté températures, elles ont atteint 24°C cet après-midi à Séoul, 25°C à Daejeon et 27°C à Daegu.