Chung Eui-yong : Séoul toujours prêt à se poser en facilitateur du dialogue Pyongyang-Washington

Photo : KBS News

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Séoul prendrait des mesures adéquates lorsque son rôle serait requis comme facilitateur du dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Chung Eui-yong a tenu ces propos hier soir en duplex au journal de 21h de la KBS. Il a répondu aux questions de la rédaction sur les résultats du sommet de Washington le week-end dernier entre Moon Jae-in et Joe Biden.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a alors tenu à rappeler que le président américain avait en personne inclus l’expression du soutien au dialogue et à la coopération entre les deux Corées dans sa déclaration commune publiée au terme de son sommet avec Moon. Cela a permis, selon lui, à Séoul de disposer d’une plus grande marge de manœuvre dans sa politique nord-coréenne.Interrogé sur la question de savoir si les deux dirigeants ont discuté des moyens d’amener le pays communiste à revenir à la table des négociations, l’ancien conseiller de la Cheongwadae à la sécurité nationale s’est borné à dire qu’il était encore trop tôt pour en parler ouvertement. Il a cependant estimé qu’il y avait eu des accords très importants en vue de réactiver le processus de paix dans la péninsule.A propos de la réaction ferme de Pékin au fait que Biden et Moon ont abordé, dans leur déclaration, la question de Taïwan, Chung a mis en garde contre son éventuelle interprétation élargie, ajoutant que Séoul continue de communiquer étroitement avec l’empire du Milieu et que celui-ci pourra lui aussi faire preuve de compréhension quant à sa position.Le ministre a également réaffirmé que les deux pays cherchaient toujours à organiser dans le meilleur délai possible un nouveau voyage de Xi Jinping en Corée du Sud.