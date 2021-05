Sommet Séoul-Washington : Pékin réagit avec fermeté à l’égard de la question de Taïwan

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attendait, la Chine s’indigne contre la mention de la question de Taïwan dans la déclaration commune adoptée à l’issue de la rencontre à Washington entre les présidents sud-coréen et américain.Lors d’un point de presse hier, son ministère des Affaires étrangères a affirmé que le dossier relevait « purement des affaires intérieures chinoises » et que « l’ingérence des forces extérieures était inacceptable ».Sachez que dans le texte en question, Moon Jae-in et Joe Biden ont souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, ainsi que de la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale. C’est d’ailleurs la première fois que des dirigeants des deux alliés évoquent ces dossiers sensibles dans leur déclaration.En ce qui concerne la décision de Washington et Séoul de mettre fin à leur accord bilatéral interdisant à ce dernier de développer des missiles d'une portée supérieure à 800 km, la diplomatie chinoise n’a pas fait de mention directe.A ce propos, un responsable de la Cheongwadae a réaffirmé que Séoul poursuivait « une communication nécessaire » avec l’empire du Milieu au sujet de la visite aux Etats-Unis du président Moon Jae-in. Et d’ajouter que celui-ci et son homologue américain se sont exprimés sur la question de Formose seulement au niveau du principe général.Cependant, Pékin semble clairement avertir que le principe d'une seule Chine est une ligne rouge à ne pas franchir.